На рынке электроники заметили противоречие в ценообразовании

Экономист Сигал: снижение спроса на электронику не дает производителям повысить цены

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал обратил внимание на противоречие, возникшее на рынке электроники. По его словам, удорожание производства подталкивает производителей поднимать цены на продукцию. Однако снизившаяся покупательская способность потребителей не дает им этого сделать. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Как и во всякой отрасли розницы, рынок техники и электроники максимально отзывчив к процессам производства и потребительскому спросу, указал Сигал. На сегодняшний день сложилось любопытное противоречие, которое ставит производителей электронной техники в неудобное положение, поделился он.

«Два года мирового карантина давали сектору немалые прибыли за счет высокого потребительского интереса, а повсеместное снятие ограничений уронило спрос и, по логике рынка, должно следом несколько опустить цены. Но при этом мировые инфляционные процессы влияют на удорожание производства, что, по идее, должно цены неминуемо поднимать», — сообщил первый вице-премьер «Опоры России».

Таким образом, сейчас, чтобы не уронить спрос еще больше, производителям не выгодно запускать заметное удорожание продуктов, высказался Сигал. Однако при этом некоторая динамика роста все равно прослеживается, добавил он.

Ранее стало известно, что в первой половине 2022 года экспорт электроники из Казахстана в Россию сильно вырос — республика увеличила поставки смартфонов в Россию в две тысячи раз. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана.

Вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в рамках параллельного импорта в страну было поставлено продукции на 6,5 миллиарда долларов. Правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год, для ликвидации дефицита товаров. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.