Россия и Сирия рассказали о масштабах воровства нефти Вашингтоном

Россия и Сирия заявили, что масштабы воровства нефти Вашингтоном достигли максимума

Подконтрольные США структуры ежедневно вывозят из Сирии до 66 тысяч баррелей нефти, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в США.

Как уточнили дипломаты, это 80 процентов от добываемого в сутки объема углеводородов в стране. «Масштабы воровства нефти Вашингтоном достигли максимума. Из-за этого в стране сохраняется сложная гуманитарная ситуация, миллионы сирийцев сталкиваются с дефицитом энергетики, продовольствия и воды», — рассказали дипломаты.

Они уточнили, что совместными усилиями удалось вернуть «в места избранного проживания» 2 407 110 сирийских граждан.

Ранее стало известно, что американские военные вывезли из Сирии 137 цистерн с нефтью. 14 августа сообщалось, что они увезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью.