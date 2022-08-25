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В Совфеде высказались о готовившем теракт в Калининградской области

Сенатор Джабаров: готовившего теракт в Калининградской области могли завербовать

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Калининградец, готовивший теракты на объектах Балтийского флота ВМФ России и в аэропорту Храброво, вряд ли имел какую-то идеологию. Об этом высказался первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

«Свой (местный житель), значит был завербован украинскими спецслужбами. Мотив, я думаю, там банальный — никакая не идеология, деньги», — подчеркнул сенатор.

По его словам, спецслужбы Украины отличаются в этом плане от остальных — там нет никакой патриотической основы, лишь материальная. Джабаров добавил, что исполнители подобных диверсий «пытаются срубить легких денег, они не понимают, что это тяжкое уголовное преступление».

25 августа ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калининградской области. Задержан россиянин 1967 года рождения. У него изъято взрывное устройство, мощность которого составляет пять килограммов в тротиловом эквиваленте, а также литература агитационного характера и символика запрещенного в России террористического полка «Азов».

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Сергей Истомин
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