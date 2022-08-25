Прервался суд над членами Таганской ОПГ из-за выбывших из коллегии присяжных

В Москве распалась коллегия присяжных, которые судили членов Таганской ОПГ за убийства

Мосгорсуд назначил новый отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела 11 предполагаемых участников Таганской ОПГ, считающейся старейшей и одной из самых опасных в столице. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прежний состав коллегии распался спустя два месяца после начала процесса. Оттуда выбыли двое заседателей: один по болезни, другой ушел в отпуск. Адвокат одного из подсудимых Надежда Ерусланова пояснила, что выбывших некем было заменить из состава запасных присяжных, так как они также разошлись по разным причинам.

На 13 сентября назначено заседание, на котором пройдет новый отбор присяжных, однако участники процесса сомневаются, что коллегию удастся собрать в ближайшее время.

Предполагаемых лидеров ОПГ Григория Рабиновича и Игоря Жирноклеева, а также девять участников обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии убийств, мошенничестве и незаконном обороте оружия. Они, по версии следствия, расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга Жирноклееву в 50 тысяч долларов; членом ОПГ Сергеем Скорняковым; с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным; предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей. Также подсудимым вменяется убийство директора «Роспищепрома» Валерия Журавлева, юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной.