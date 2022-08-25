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«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин для «Северного потока» не находится в Канаде

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин, необходимых для трубопровода «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде.

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — сказано в Telegram-канале «Газпрома».

Компания таким образом опровергла слова канадской стороны о том, что правительство страны решило передать Германии пять газовых турбин для газопровода, которые сейчас находятся в Монреале. Глава канадского МИД Мелани Жоли уточнила, что именно о таком решении попросила Германия.

Ситуация с оборудованием обсуждается с середины июня. Тогда «Газпром» заявил, что не смог получить из ремонта необходимую турбину, и вынужден снижать объемы прокачки. Турбина была позднее отправлена из Канады в Европу, однако получать ее «Газпром» отказался, ссылаясь на санкционные ограничения.

19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат.

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Платон Щукин
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