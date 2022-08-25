Названы самые популярные российские города для бронирования отелей осенью

«Туту.ру»: россияне предпочитают бронировать на осень отели категории три звезды

Санкт-Петербург, Сочи и Москва стали самыми популярными городами внутри страны для бронирования отелей в августе. Такие данные назвали аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что средняя цена за ночь составляет 3,1 тысячи рублей, а продолжительность поездки — два-три дня. В основном россияне предпочитают останавливаться в отелях категории три звезды, на них приходится около 36 процентов от всех заказов. 11 процентов от всех броней относятся к четырехзвездочным гостиницам, 10 процентов — к двухзвездочным. Почти половина заказов (40 процентов) приходится на объекты размещения без звезд.

На первой строчке по бронированиям на осень разместился Санкт-Петербург (доля в спросе 25,1 процента), второе место заняли Сочи и Москва (15 и 10 процентов соответственно). С большим отрывом в пятерку лидеров также вошли Калининград и Казань — 3,9 и 2,9 процента. Кроме того, повышенным спросом пользуются гостиницы в Анапе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале и Владивостоке.

Чтобы сэкономить на путешествии, клиенты «Туту.ру» могут забронировать отель в рамках акции туристического кешбэка. Для этого необходимо оплатить проживание банковской картой платежной системы «Мир». Гостиницы, участвующие в программе, отмечены на сайте специальным знаком.

Ранее 25 августа в России стартовал осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи путевок продлятся до 10 сентября включительно — отправиться в поездку можно будет в период с 1 октября по 25 декабря.