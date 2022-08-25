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Российское посольство объяснило нежелание США трибунала над украинскими военными

Российское посольство: США боятся огласки преступлений украинских военных в Мариуполе

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Вашингтон боится огласки данных о преступлениях украинских военнослужащих в Мариуполе, говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Дипломаты обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес Москвы, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Они напомнили, что предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении злоумышленников, среди которых есть участники полка «Азов» (признан в России террористической организации и запрещен).

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«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — объяснило ведомство желание США помешать процессу.

Дипломаты добавили, что трибунал поможет «пролить свет на истинную сущность киевского режима». «Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — подчеркнули в посольстве.

Ранее Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками. Члены «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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