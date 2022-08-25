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Спорт

Валиева оценила отношения с Загитовой фразой «дружбой это назвать нельзя»

Камила Валиева оценила отношения с Алиной Загитовой фразой «дружбой это назвать нельзя»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношениях с соотечественницей Алиной Загитовой. Ее слова приводит U Magazine.

«Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя», — такой фразой оценила общение Валиева. Фигуристка добавила, что очень уважает Загитову и считает ее своим кумиром в спорте.

Валиева — чемпионка России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Кроме того, спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе золото чемпионата мира и чемпионата Европы. С 2018 года Валиева и Загитова тренируются на одном катке в группе Этери Тутберидзе.

Андрей Стрельцов
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