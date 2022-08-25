Володин назвал последствие ограничений на въезд россиян в страны Евросоюза

Володин заявил, что Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд россиян

Страны Европы, по самым скромным оценкам, потеряют 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд для жителей России. Такое последствие для Евросоюза назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в Telegram-канале.

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — считает политик.

По его словам, подобные инициативы с ограничениями для жителей России звучат из государств Европы, которые уже потеряли свой суверенитет. В их числе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша и Украина.

Володин подчеркнул, что 80 процентов населения Земли не поддерживают санкции против России, в связи с этим при запрете ряда стран Евросоюза на въезд россиян жителям страны будет к кому поехать, уверен политик. При этом нужно создать условия для путешествий и отдыха в России, считает спикер нижней палаты парламента.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов заявил, что запрет на выдачу виз для россиян могут ввести во всех странах Прибалтики, частичные ограничения на въезд возможны в Финляндии. Против подобного решения, вероятно, будут остальные страны Евросоюза и Соединенные штаты, считает специалист.