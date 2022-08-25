Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин назвал последствие ограничений на въезд россиян в страны Евросоюза

Володин заявил, что Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд россиян

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Страны Европы, по самым скромным оценкам, потеряют 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд для жителей России. Такое последствие для Евросоюза назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в Telegram-канале.

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — считает политик.

По его словам, подобные инициативы с ограничениями для жителей России звучат из государств Европы, которые уже потеряли свой суверенитет. В их числе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша и Украина.

Володин подчеркнул, что 80 процентов населения Земли не поддерживают санкции против России, в связи с этим при запрете ряда стран Евросоюза на въезд россиян жителям страны будет к кому поехать, уверен политик. При этом нужно создать условия для путешествий и отдыха в России, считает спикер нижней палаты парламента.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов заявил, что запрет на выдачу виз для россиян могут ввести во всех странах Прибалтики, частичные ограничения на въезд возможны в Финляндии. Против подобного решения, вероятно, будут остальные страны Евросоюза и Соединенные штаты, считает специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Названы пять прогнозов конфликта на Украине на ближайшие полгода
Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за слова о Дугиной
Суд решил пересмотреть законность требований Совкомбанка к «Инжпутьстрою»
Москвичка заявила о роли тещи Лужкова в застройке одного из столичных районов
Врач предупредила об опасности веснушек во взрослом возрасте
Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае
Оценена вероятность возвращения IKEA в Россию
Над российскими угольными предприятиями нависла угроза массовых банкротств
Турция передаст Финляндии и Швеции новый список террористов для экстрадиции
Стала известна дата рассмотрения судом меры пресечения Ройзману
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.