Названы западные страны-противники запрета на выдачу виз россиянам

Политолог Асафов допустил запрет на выдачу виз для россиян во всех странах Прибалтики

Запрет на выдачу виз для россиян могут ввести во всех странах Прибалтики, частичные ограничения на въезд возможны в Финляндии, считает политический аналитик Александр Асафов. Остальные страны Евросоюза и США, вероятно, будут против такого решения, отметил он в разговоре с «Лентой.ру».

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил инициативу по запрету выдачи шенгенских виз россиянам. Немецкий канцлер заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз для российских туристов.

«Буквально вчера в США говорили о том, что, несмотря на идущее обсуждение лишения россиян права въезда в ЕС, у Штатов свой особый путь: они не будут ограничивать въезд и создавать дополнительные сложности получения визы, — напомнил Асафов. — Это говорит нам о том, что Америка там, где это необходимо ей самой, например, для сохранения бизнес-трафика или импорта удобрений, легко отказывается поддерживать различные ограничения. Европа — совсем другое дело».

Политолог отметил, что посыл ограничить выдачу виз россиянам транслируется устами Эстонии, Литвы, иногда Польши. То есть тех, кто находится в Евросоюзе, но придерживается американских идей, подчеркнул Асафов.

«Мне кажется, в итоге выдачу виз ограничат только страны Прибалтики. Может, другие страны введут какие-то символические ограничения, например, Финляндия запретит суточные визы. Все остальные сохранят уже существующий режим», — заключил аналитик.

Ранее с требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позицию президента Украины поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой есть еще способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России и добавила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам, который может быть введен в новом пакете санкционных ограничений.