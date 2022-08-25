У клиентов российских банков стали меньше воровать

ЦБ: число хищений кибермошенниками у клиентов банков во II квартале 2022 года снизилось

Согласно новому обзору Банка России, во втором квартале 2022 года кибермошенники стали меньше воровать. Число хищений у клиентов российских банков снизилось на 10,8 процента в годовом выражении.

За указанный период было совершено 211,2 тысячи преступлений с денежными средствами россиян, в то время как во втором квартале 2021 года — 236,9 тысячи. Ущерб в текущем году в общей сложности составил 2,8 миллиарда рублей, сократившись на 5,5 процента с 3,01 миллиарда рублей в прошлом году.

ЦБ отмечает, что с конца февраля по апрель активность злоумышленников значительно упала, однако начиная с мая снова фиксируется рост числа подозрительных звонков и рассылок. С апреля по июнь 2022 года регулятор инициировал блокировку 117,6 тысячи телефонных номеров мошенников, что почти в 10 раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Количество мошеннических сайтов, в отношении которых была инициирована блокировка, выросло более чем на треть.

При этом доля возвращенных пострадавшим средств по некоторым категориям снизилась во втором квартале текущего года. Так, при краже денег во время оплаты товаров и услуг в интернете доля возмещенных клиенту средств составила 18,5 процента, тогда как в тот же период прошлого года — 22,1 процента. Также доля возврата сократилась в категории «Система ДБО [дистанционного банковского обслуживания] физлиц» — с 1,3 процента в 2021 году до 0,9 процента в текущем. Несмотря на это, в категориях «Банкоматы, терминалы, импринтеры» и «Система ДБО юрлиц» доля выросла на 2,2 и 0,9 процентных пункта соответственно.

Ранее Центробанк предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней. Также регулятор захотел обязать банки возместить пострадавшему сумму в полном объеме, если финансовые организации перевели деньги на счет мошенника, информация о котором есть в базе данных ЦБ.