Собчак показала фото в купальнике и восхитила фанатов

Телеведущая Ксения Собчак порадовала фанатов снимком в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с купальнике и порадовала поклонников. Фотография и комментарии появились в ее Telegram-канале.

40-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует на пляже в компании сына Платона и приятельницы с ребенком. Телезвезда предстала перед подписчиками в бикини фиолетового и зеленого цветов в черный горох. При этом ее волосы были собраны в пучок, а в качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

Пользователи сети оценили внешний вид Собчак и восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Какая Ксения стройная», «Ксения, вы восхищение», «Фигура пример самодисциплины, молодец», «Ксения в потрясающей форме», «Ксюша как всегда прекрасна», «Отличный купальник, прекрасная фигура», «Такую фигуру грех не показать», — высказывались фанаты.

В мае Собчак предсказала новый обувной тренд. Светская львица назвала туфли с острым носом самой модной моделью обуви в текущем сезоне.