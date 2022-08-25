Россиянам перечислили возникающие от смога заболевания

Пульмонолог «Инвитро» Лебедева: смог от лесных пожаров может вызывать бронхит и астму

Из-за смога, вызванного лесными пожарами, могут возникать пульмонологические заболевания, такие как острый бронхит и астма. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, эксперт медицинского департамента группы компаний «Инвитро» Марина Лебедева.

Среди других заболеваний, которые могут грозить из-за смога, Лебедева перечислила острый ларинготрахеит, гипертонию, стенокардию, сердечную и дыхательную недостаточность. Они могут возникать у россиян любого возраста.

Лебедева также предупредила, что смог может ухудшить течение хронических заболеваний.

Смог может быть причиной появления или усиления кашля, одышки, неприятных ощущений в глазах (зуд, покраснение, чувства песка в глазах), сухости во рту, повышенной утомляемости, бессонницы или депрессии. В редких случаях могут быть впервые диагностированы аллергические поражения легких — гиперчувствительный альвеолит, аллергическая астма, заболевания неизвестной этиологии — саркоидоз легких Марина Лебедева врач-пульмонолог

Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рекомендовал москвичам отказаться от прогулок, занятий спортом и пробежек в случае появления смога. По его словам, лучше находиться в помещении, плотно закрывать окна, не проветривать и пользоваться кондиционером.

На запах гари жители Москвы начали жаловаться 17 августа. Он возник из-за лесных пожаров в Рязанской области и других регионах Центральной России. К 21 августа запах гари вернулся в столицу. 22 августа на территории Рязанской области был введен режим ЧС.