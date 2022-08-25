Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Запертый в квартире 3-летний россиянин нашел способ привлечь внимание спасателей

В Улан-Уде запертый в квартире мальчик кидал вещи с балкона, чтобы привлечь спасателей

Фото: Telegram-канал «Babr Mash»

В Улан-Уде трехлетний мальчик, запертый на сутки в квартире жилого дома на улице Смолина, нашел способ привлечь внимание спасателей — ребенок начал кидать вещи с балкона. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По данным издания, о необычном поведении россиянина сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не смогли достучаться в дверь квартиры. Чтобы помочь ребенку, им пришлось использовать мобильную лестницу.

Когда спасатели все-таки попали внутрь, то увидели, что в квартире царит бардак. Кроме того, мальчик пожаловался спасателям, что сильно голоден.

Спустя какое-то время вернулась мать ребенка. Сейчас сотрудники полиции начали выяснять причины ее поступка.

Ранее в Иркутске полицейские эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, которая сутки провела в запертой квартире без еды. По факту случившегося была организована проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Четырех человек арестовали за организацию незаконной миграции в Россию
Призерка ОИ назвала препятствие для смены гражданства российскими легкоатлетами
Российские Ту-22М назвали угрозой для США
Снос памятника солдатам Красной армии в польском городе Бжег попал на видео
Россияне раскрыли свое отношение к криптовалютам
Женщина отбилась от бешеной лисы и не прервала телефонный разговор
Музей НАТО назвал жизни украинцев ценой поддержки альянса
Пожар в конном клубе попала на видео в Подмосковье
Ехавший на одном колесе и врезавшийся в грузовик мотоциклист попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.