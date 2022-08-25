Запертый в квартире 3-летний россиянин нашел способ привлечь внимание спасателей

В Улан-Уде запертый в квартире мальчик кидал вещи с балкона, чтобы привлечь спасателей

В Улан-Уде трехлетний мальчик, запертый на сутки в квартире жилого дома на улице Смолина, нашел способ привлечь внимание спасателей — ребенок начал кидать вещи с балкона. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По данным издания, о необычном поведении россиянина сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не смогли достучаться в дверь квартиры. Чтобы помочь ребенку, им пришлось использовать мобильную лестницу.

Когда спасатели все-таки попали внутрь, то увидели, что в квартире царит бардак. Кроме того, мальчик пожаловался спасателям, что сильно голоден.

Спустя какое-то время вернулась мать ребенка. Сейчас сотрудники полиции начали выяснять причины ее поступка.

Ранее в Иркутске полицейские эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, которая сутки провела в запертой квартире без еды. По факту случившегося была организована проверка.