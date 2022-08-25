В Британии рассказали о провальной политике Запада против Путина

Аналитик The Spectator Галеотти назвал Запад самым слабым звеном в ситуации вокруг Украины

Самым слабым звеном в ситуации вокруг Украины является Запад, заявил аналитик британского журнала The Spectator Марк Галеотти (Mark Galeotti).

Как рассказал специалист, «тупик» на Украине не будет длиться вечно. По мнению эксперта, конфликт на Украине породил политико-экономическую войну между Россией и Западом. «Поскольку счета за топливо стремительно растут, а бюджеты испытывают давление, вопрос не в том, перестанет ли Запад поддерживать Украину, а в том, сколько боли его политики и общественность готовы принять от ее имени», — считает специалист. Киев ждет поражение сразу, как только Запад устанет поставлять ему оружие, уверен автор.

«Однако ни один застой не длится вечно. Было бы глупо считать Россию израсходованной силой. Президент России Владимир Путин явно надеется пережить способность Украины сопротивляться или готовность США и Европы поддержать ее», — отметил он.

Аналитик назвал самым слабым «игроком» в украинском конфликте Запад, ведущий провальную политику против Москвы. «Санкции никогда не заставят Путина изменить свое мнение, они только повлияют на его расчеты и возможно ослабят армию. В этом случае дополнительные ограничения не сработают. Вопрос в том, как долго Запад может проявлять стратегическое терпение и готов ли заплатить цену экономической войны», — резюмировал автор.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил Путин, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.