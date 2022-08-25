Зеленский провел переговоры с Байденом

Зеленский поблагодарил Байдена за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, в рамках которых поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку Киева в сфере безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

«Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинского народа — финансовую и в сфере безопасности», — написал Зеленский.

Также стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.

24 августа Байден заявил, что США предоставят украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Полученные от Вашингтона деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе».

По данным агентства Bloomberg, в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Помимо прочего, Украина получит финансовые средства на обучение военных.