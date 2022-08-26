Анна Седокова показала фигуру до и после похудения

Певица Анна Седокова снялась в бикини, показав фигуру до и после похудения

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в бикини, показав фигуру до и после похудения. Соответствующей информацией она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Звезда выложила в соцсеть два снимка в розовом купальнике, один из которых был сделан в июле. Так, на нем артистка предстала до трансформации. При этом она отметила, что к тому моменту набрала 73,5 килограмма, в том числе употребляя мучное. В свою очередь, на другом фото знаменитость продемонстрировала промежуточный результат преображения, которое начала 7 августа. Кроме того, исполнительница запечатлела, как занимается спортом и взвешивается, указывая, что сбросила пять килограммов.

«Это я 10 июля. На массе. С крапивницей, которая постоянно возвращается. С бесконечными сомнениями в себе, неуверенностью. Невозможностью носить короткое при тридцатиградусной жаре. А это я только что, еще в середине пути. Но я знаю, что не должна себя подвести», — заявила Седокова.

Ранее в августе российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на лишний вес и раскрыла секрет своего похудения. 26-летняя знаменитость рассказала в сторис, что с мая активно работает над своей фигурой, и ей на данный момент удалось сбросить пять лишних килограммов. При этом звезда сопроводила свою публикацию снимком, на котором она запечатлена в облегающем платье белого цвета.