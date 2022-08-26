НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянсу необходимо усилить присутствие в Арктике

НАТО необходимо усилить военное присутствие в Арктике из-за возможностей России в этом регионе, которые представляют для альянса серьезный стратегический вызов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время посещения канадской военной базы Колд-Лэйк, сообщает ТАСС.

«Возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов. НАТО нужно сильное и предсказуемое присутствие союзников в Арктическом регионе», — резюмировал генсек. Он отметил, что представители альянса считают Крайний Север «важным для евроатлантической безопасности» с точки зрения стратегии.

Ранее Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике. Глава альянса напомнил, что не только Москва, но и Пекин продолжает расширять свое присутствие в регионе, объявив себя «приарктическим государством» и планируя создать «Полярный шелковый путь», соединяющий КНР с Европой через Арктику.