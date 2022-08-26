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Учителя воскресной школы арестовали за убийство настоятеля подмосковной церкви

В Домодедове суд отправил в СИЗО учителя воскресной школы за убийство настоятеля церкви

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Домодедове суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 23 октября 2022 года.

Речь идет о 22-летнем учителе воскресной школы, который 24 августа поджег кабинет на территории храма Николая Чудотворца, а когда туда зашел настоятель церкви, напал на него. Он несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения. Вскоре правоохранители задержали фигуранта.

Известно, что юношу уволили из школы, но накануне, 23 августа, он решил встретиться с настоятелем, и они долго беседовали о чувствах преподавателя к бывшей ученице. Известно, что он вел подробный дневник в Excel, записывая туда свои мысли, переживания и планы на будущее.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование дела.

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Екатерина Власова
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