Убивший настоятеля церкви преподаватель воскресной школы вел подробный дневник

Преподаватель воскресной школы, зарезавший настоятеля храма в Домодедове, вел дневник

Преподаватель воскресной школы, зарезавший настоятеля храма Николая Чудотворца в Домодедове, вел подробный дневник в Excel. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В заметках преподаватель рассказывал об учебе, попытках открыть бизнес, своих планах на будущее и о любви к девочке-подростку из воскресной школы. Из записей стало известно, что в апреле он был сильно расстроен, так как возлюбленная его заблокировала. Молодой человек даже думал об убийстве и использовал слово «шутинг». Также он поведал, что летом встретил школьницу с парнем. Также свое будущее он хотел закончить «началом следующей жизни с ней».

Отмечается, что юноша вел дневник сбивчиво, его мысли хаотично разбросаны и перемешаны с картинками. Документ был выложен в открытый доступ, но его никто не заметил.

Ранее стало известно, что 24 августа преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма. Он несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения.

Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве. Фигурант поджег кабинет воскресной школы, а когда туда зашел настоятель, он напал на него. Место происшествия попало на видео.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование дела.

