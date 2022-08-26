Гендиректор Bayraktar заявил о полной поддержке Украины против России

Гендиректор Baykar исключил поставку БПЛА Bayraktar для России, заявив о поддержке Украины

Турецкая компания Baykar не считает возможным любые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Россию и будет продолжать поддерживать Украину несмотря ни на что. Возможность сотрудничества с Москвой исключил гендиректор компании Халук Байрактар в интервью «Би-би-си».

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать их [БПЛА] им (России — прим. «Ленты ру»)», — заявил он о полной поддержке Киева.

Ранее гендиректор компании говорил, что на Украине начато строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Он добавил, что помимо производственных цехов на объекте будет размещен исследовательский центр.