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Мечтающим бесплатно пересесть в бизнес-класс назвали запретный на борту поступок

Express: туристам посоветовали не заказывать питание в самолете и взять еду с собой

Фото: unsplash

Генеральный директор туристической компании Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей, поделился советом, как пассажирам, которые мечтают полететь бизнес-классом, бесплатно заполучить повышение класса обслуживания на борту. Об этом он рассказал Express.

Так, эксперт назвал шансы туристов, путешествующих эконом-классом и заранее заказавших себе специальное бортовое питание, наиболее низкими для получения бесплатного места в бизнес-классе. Как объяснил глава Stasher, в первом классе может не оказаться подходящего питания для туристов, которым, например, запрещен глютен или блюда с продуктами животного происхождения. Поэтому с высокой вероятностью им не станут повышать класс обслуживания.

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«В первом классе вообще редко бывает "лишняя" еда — питание для таких мест стоит дороже. Если вы серьезно настроены занять место в лучшем классе, подумайте о том, чтобы взять с собой еду на борт», — посоветовал поступить в этой ситуации Веддерберн-Дей.

Эксперт добавил, что нехватка специального питания на борту возникает из-за того, что в целях экономии авиакомпании редко снабжают самолеты большим количеством еды, чем требуется. Поэтому если пассажир заранее не сообщил о своих диетических требованиях, он может остаться без еды.

Ранее в августе глава Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей рассказал, что пассажиры, сидящие в среднем ряду, имеют более высокие шансы получить повышение класса обслуживания. По его словам, бортпроводники чаще обращают внимание на определенные места в самолете, считающиеся наименее комфортными, так как в этом случае человек скорее всего согласиться перейти на другое место.

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Дарья Рыбак
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