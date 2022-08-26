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Женщина обвинила авиакомпанию в сексизме из-за отмены рейса

Британка обвинила Jet2 в сексизме, когда деньги за отмену рейса получил ее муж, а не она

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Жительница Великобритании, купившая авиабилеты у лоукостера Jet2, упрекнула авиакомпанию в дискриминации после того, как компенсацию за отмененный рейс направили ее мужу, а не ей. Об этом сообщает The Independent.

По словам Кэролайн Картрайт (Caroline Cartwright), она приобрела два билета на рейс из испанского города Малага, где она навещала сестру, в Бирмингем. Однако, приехав в аэропорт вместе с мужем Полом (Paul), женщина узнала о внезапной отмене рейса.

Пара купила билет другой авиакомпании и вернулась в Великобританию в тот же день, договорившись с Jet2 о компенсации. Тем не менее, чек на возвращение денежных средств от лоукостера через шесть недель получил супруг Кэролайн — возмущенная инцидентом британка обвинила авиакомпанию в сексизме.

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«Jet2 нарушает мои права, меня просто бесит, что огромная авиакомпания все еще живет в прошлом веке», — пояснила Кэролайн. Женщина утверждает, что ее имя было указано в маршрутной квитанции, также она оплачивала билеты, и, помимо прочего, впоследствии общалась с представителями авиакомпании о возврате денег.

Представители лоукостера объяснили, что в аэропорту оба супруга заполнили форму компенсации, однако во время обработки заявок заявление Пола Картрайта попалось первым.

Ранее 27 июня пассажирка лоукостера WizzAir, направлявшаяся из Парижа в Будапешт, узнала об отмене рейса от уборщицы. Отмечается, что женщина подвела туристку к небольшому монитору, на котором по-французски было написано, что вылет отменен.

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Ксения Жарова
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