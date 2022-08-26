Военную активность Китая вблизи Тайваня объяснили

Китаист Волошина: военная активность КНР вблизи Тайваня — ответная реакция на действия США

Военная активность Китайской Народной Республики в идентификационной зоне Тайваня уже в порядке вещей. Однако это является ответной реакцией на действия тайваньских или американских властей. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснила военную активность КНР младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина.

Военная активность КНР

26 августа тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Из 35 самолетов 18 пересекли условную «срединную» линию Тайваньского пролива. Среди них оказались восемь истребителей Су-30, три J-11, четыре J-16 и три J-10. Для наблюдения за ситуацией Тайвань отправил к месту активности военных КНР воздушный патруль.

Активность военно-воздушных и военно-морских судов КНР и отправка самолетов сил НОАК в идентификационную зону Тайваня стали новой нормальностью Анна Волошина китаист

«Большинство таких силовых демонстраций — это ответная реакция КНР на действия тайваньских или американских властей, нарушающие, по мнению китайской стороны, статус-кво в Тайваньском проливе», — считает Волошина.

След США

Китаист напомнила, что 25 августа на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Маршей Блэкберн.

«Замечу, что это уже четвертая делегация Конгресса США за последний месяц. Соответственно, военной активностью Пекин сигнализирует, что такие шаги США нарушают китайские интересы по тайваньскому вопросу», — убеждена она.

Межбереговые отношения Китая и Тайваня переживают сложные времена и были дополнительно усугублены недавним визитом на остров третьего лица в политической иерархии США Нэнси Пелоси, отметила эксперт.

Представляется, что пик августовского обострения, спровоцированного визитом Нэнси Пелоси, пройден. Ни материку, ни Тайваню развязывание реальных военных действий сегодня не выгодно Анна Волошина китаист

«Однако опасность состоит в том, что на фоне постоянной напряженности, сложившегося тупика в межбереговых отношениях и участившихся провоцирующих Пекин действиях Вашингтона может вспыхнуть новая эскалация с непредсказуемым для всех сторон конфликта финалом», — заключила Волошина.

25 августа стало известно, что четвертая за месяц делегация США прибывает на Тайвань. Послы приземлились в тайбэйском аэропорту Суншань на военном самолете, где встретились с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Министерство иностранных дел Тайваня не уточнило, кто вошел в состав делегации.