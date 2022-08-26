Священника арестовали по делу о незаконном обороте оружия

Free Haiti: полиция Гаити арестовала священника по делу о незаконном обороте оружия

Центральное управление судебной полиции Гаити в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов выдало ордер на арест священника Фрица Десире, который ранее возглавлял постоянную комиссию, управляющую Епископальной церковью. Об этом пишет издание Haïti Libre.

«На этой неделе был выдан ордер на арест отца Фрица Десире, директора колледжа Сен-Пьер и бывшего председателя Постоянного комитета Епископальной церкви Гаити», — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

По информации его собеседников, другие лидеры религиозного учреждения также находятся под наблюдением властей.

Отмечается, что в середине июля в порту Порт-о-Пренса были изъяты 18 автоматов (АК-47, Galil и М4), винтовка 12-го калибра, четыре пистолета, 20 тысяч патронов разного калибра, а также контрафактные купюры на сумму 50 тысяч долларов США.

Груз предназначался для Епископальной церкви, однако ее представители отвергли какую-либо связь с контрабандой оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии суд приговорил священника и его подельника к смертной казни за убийство семилетнего Казима Рафиу ради проведения ритуала. Подсудимых подозревали в том, что они отрезали ребенку голову и закопали ее под алтарем церкви, а тело выбросили в канал. Им предъявили обвинение в сговоре с целью совершения убийства и убийстве.