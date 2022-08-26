Четверо россиян получили от 10 до 20 лет колонии за убийство 16-летней девушки

Четверо красноярцев получили 10 до 20 лет колонии за убийство 16-летней девушки у Енисея

В Красноярске четырех фигурантов в возрасте от 19 до 23 лет осудили за убийство 16-летней девушки, насильственные действия сексуального характера, грабеж, угрозы убийством, истязание и похищение человека. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Троим молодым людям назначили сроки от 17 до 20 лет колонии строгого режима, их сообщницу осудили на 10 лет. Дело пятого соучастника, заключившего досудебное соглашение, находится в суде.

По данным следствия, в октябре 2020 года подельники решили проучить знакомую девушку, считая, что она солгала о том, что ее изнасиловали. Сообщники пришли к ней в квартиру, после чего похитили ее и привезли на кладбище, где начали истязать, применяя пытки и насилие. Затем они вывезли ее в Емельяновский район, где продолжили издеваться. Позже, желая скрыть преступление, они привезли потерпевшую к реке Енисей и задушили, а тело сбросили в заводь, прикрыв его мусором и ветками.

После этого они скрылись с места убийства и сдали телефон погибшей за четыре тысячи рублей. Спустя несколько дней злоумышленники приехали домой к другой знакомой, пригрозили ей убийством, несколько раз ударили по лицу и вывезли в Емельяновский район, где стали издеваться над жертвой. Позже ее отпустили.

Пропажу убитой обнаружил инспектор по делам несовершеннолетних. Во время очередного визита к семье, которая была в поле зрения органов опеки как неблагополучная, выяснилось, что мать не видела дочь уже несколько дней. Выйти на связь с девочкой не удалось, и к делу подключилась полиция.

4 ноября тело пропавшей нашли на берегу реки в районе Коркинского моста с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).