Россияне вывезли к реке школьницу и задушили

В Красноярском крае полиция задержала четверых россиян, которых подозревают в убийстве 16-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Установлено, что вечером 23 октября подозреваемые в возрасте от 19 до 23 лет привезли школьницу на автомобиле к Енисею. Там у молодых людей возник конфликт, и они задушили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, задержанные сбросили ее тело в заводь, а сверху прикрыли мусором и ветками.

Отмечается, что пропажу девочки обнаружил инспектор по делам несовершеннолетних. Во время очередного визита к семье, которая была в поле зрения органов опеки как неблагополучная, выяснилось, что мать не видела дочь уже несколько дней. Выйти на связь с девочкой не удалось, и к делу подключилась полиция.

4 ноября тело пропавшей нашли на берегу реки в районе Коркинского моста с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).