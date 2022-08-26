В Тверской области впервые проведут культурный фестиваль «ВолочекФест»

Фестиваль «ВолочекФест» пройдет на островах в Вышнем Волочке Тверской области 27 августа

Культурный фестиваль «ВолочекФест» впервые пройдет на островах в Вышнем Волочке Тверской области 27 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что для гостей и жителей региона была подготовлена специальная программа, включающая лекции, выставки, кинопоказ, мастер-классы и выступления музыкантов. Желающие смогут создать арт-объекты, смастерить авторские открытки с видом Вышнего Волочка, научиться росписи по дереву и насладиться концертом с участием современных тверских исполнителей.

В день фестиваля также планируется провести первый в городе фестиваль уличного кино, в ходе которого будут представлены короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 26 августа стартует VI Международный фестиваль «Территория мира — территория музыки». В рамках фестиваля в российском городе проведут три больших концерта в формате open air — в частности, 26 августа состоится «Свидание с оперой», 27 августа зрителей ожидает «Рахманинов-гала», а 28 августа — «Воскресенье. Лето. Джаз».