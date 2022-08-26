Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Тверской области впервые проведут культурный фестиваль «ВолочекФест»

Фестиваль «ВолочекФест» пройдет на островах в Вышнем Волочке Тверской области 27 августа

Фото: Борис Мавлютов / Wikipedia

Культурный фестиваль «ВолочекФест» впервые пройдет на островах в Вышнем Волочке Тверской области 27 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что для гостей и жителей региона была подготовлена специальная программа, включающая лекции, выставки, кинопоказ, мастер-классы и выступления музыкантов. Желающие смогут создать арт-объекты, смастерить авторские открытки с видом Вышнего Волочка, научиться росписи по дереву и насладиться концертом с участием современных тверских исполнителей.

В день фестиваля также планируется провести первый в городе фестиваль уличного кино, в ходе которого будут представлены короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 26 августа стартует VI Международный фестиваль «Территория мира — территория музыки». В рамках фестиваля в российском городе проведут три больших концерта в формате open air — в частности, 26 августа состоится «Свидание с оперой», 27 августа зрителей ожидает «Рахманинов-гала», а 28 августа — «Воскресенье. Лето. Джаз».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США назвали главную проблему армии Украины
Пара с 35-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений
В авто на польско-белорусской границе обнаружен похожий на взрывчатку предмет
H&M внес предоплату за аренду торговых площадей в Москве
Стало известно о местонахождении Татьяны Тарасовой
В России рассказали о преимуществе беспилотных вертолетов перед квадрокоптерами
Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве
Бывшего начальника отдела МВД осудят за помощь приятелю с возвратом долга
Названы города ближайшего Подмосковья с самыми дешевыми квартирами для аренды
Стало известно о переговорах агента Роналду с двумя итальянскими клубами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.