Бойцы ВСУ переоделись в гражданскую одежду для маскировки

Бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы скрыться от российских БПЛА

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении стали переодеваться с гражданскую одежду и ездить на гражданских автомобилях из-за повысившейся активности российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского спецназа, украинские военные знают, что российская армия не наносит удары по мирному населению, поэтому они стараются разместить свои огневые точки рядом с жилой застройкой и «мимикрируют» под гражданских лиц.

Однако опытные операторы БПЛА научились распознавать обман за счет постоянного наблюдения и учета всех гражданских автомобилей и их активности на определенном участке местности.

«Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя», — комментируют российские бойцы, наблюдающие за полем боя с воздуха.

Ранее турецкая компания Baykar заявила, что не считает возможным любые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar для России, и будет продолжать поддерживать Украину. Ранее гендиректор компании говорил, что на Украине начато строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.