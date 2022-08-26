Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам

Глава МИД ФРГ Бербок: ЕС может попробовать найти компромисс по выдаче виз россиянам

Евросоюз может попробовать найти компромисс в вопросе выдачи виз россиянам для въезда в ЕС. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, передает «Интерфакс».

«Будет найдено решение, которое будет учитывать различные ситуации в разных странах», — заявила Бербок. Глава датского МИД, в свою очередь, выступил за введение визовых ограничений для россиян. Однако Дания, по словам Кофода, не хочет действовать единолично, а выступает за принятие решения с другими европейскими странами.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.