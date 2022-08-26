Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам

Глава МИД ФРГ Бербок: ЕС может попробовать найти компромисс по выдаче виз россиянам

Фото: Alexey Bychkov / Global Look Press

Евросоюз может попробовать найти компромисс в вопросе выдачи виз россиянам для въезда в ЕС. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, передает «Интерфакс».

«Будет найдено решение, которое будет учитывать различные ситуации в разных странах», — заявила Бербок. Глава датского МИД, в свою очередь, выступил за введение визовых ограничений для россиян. Однако Дания, по словам Кофода, не хочет действовать единолично, а выступает за принятие решения с другими европейскими странами.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Власти Бердянска сообщили об уничтожении двух беспилотников над городом
Правительству Украины предрекли серьезный кризис
Уголовное дело завели после драки мигрантов со стрельбой в российском городе
Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи
Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам
Экс-офицер ЦРУ отреагировал на слова президента Польши об «освобождении Крыма»
Священника арестовали по делу о незаконном обороте оружия
Нурмагомедов отказался приглашать друга и бывшего чемпиона UFC в свой промоушен
Лжекоуч обворовывал москвичей под предлогом обучения заработку в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.