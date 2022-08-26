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Врач назвал способы сохранить здоровье ног при ношении обуви на каблуках

Травматолог Петросян посоветовал разминать ноги после ношения обуви на высоких каблуках

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Женщинам, которые носят обувь на высоких каблуках и при этом хотят сохранить здоровье ног, следует разминать стопы в течение дня, рассказал врач — травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян. Он назвал «Ленте.ру» и другие способы профилактики болезней ног из-за неудобной обуви.

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При длительном ношении обуви на высоком каблуке происходят изменения во всем теле, пояснил Петросян. Ложится дополнительная нагрузка на стопы и позвоночник, который выгибается назад, чтобы держать тело в ровном положении. Из-за неудобной обуви перенапрягаются мышцы, нарастают натоптыши, появляются грыжи и другие проблемы со здоровьем.

Для того чтобы минимизировать риск вреда здоровью из-за ношения обуви на высоком каблуке, травматолог-ортопед посоветовал регулярно разминать ноги.

Вращайте стопами, поднимайте и опускайте их, делайте массаж икроножных мышц и пальцев. Не забывайте про контрастный душ и положение, когда ноги выше сердца, чтобы улучшить отток крови

Армен ПетросянТравматолог-ортопед

Также для поддержания здоровья ног, да и всего организма следует носить туфли на каблуках дозированно, а под рукой всегда держать сменную удобную обувь — для машины или для офиса, настоятельно советует Петросян. «Меняйте форму каблука: шпилька, танкетка, широкий низкий каблук будут также выглядеть красиво и делать походку привлекательной, но за разнообразие нагрузки ваши ножки скажут вам спасибо», — подвел итог травматолог-ортопед.

Ранее ортопед Илья Володин перечислил основные причины болей в стопе при ходьбе. По его словам, боли в ступнях могут быть из-за плоскостопия или остеоартроза суставов.

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Вера Владзиевская
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