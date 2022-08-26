Сообщение о превращающих ткани детей в желе вакцинах оказалось недостоверным

Сообщение о превращающих ткани детей в желе вакцинах от COVID-19 оказалось недостоверным

Сообщение о превращающих ткани детей в желе вакцинах от COVID-19 оказалось недостоверным.

Греческое издание EviaTime опубликовало выступление хирурга Василики Сулеймановой перед жителями Халкиды. Она утверждает, что во время операции заметила, что ткани детей «не держались вместе», как у взрослых с тяжелыми заболеваниями. По ее словам, они «превратились в желе». Она утверждает, что такое состояние организма наблюдалось у детей, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Выступление было опубликовано 15 августа. Также женщина утверждает, что в целом на 300-400 процентов увеличилось число случаев аппендицита у детей.

В июле девушка выступила с таким же заявлением на греческом радио Focus FM.

В Греции прививают вакцинами Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В перечне побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson упомянуты слабость, небольшой риск возникновения кровяных сгустков редкого типа и небольшой риск синдрома Гийена-Барре, что не приводит к разжижению тканей.

При вакцинации препаратом от Pfizer может отекать рука, начинаться головная боль, а также возникать усталость и жар. Есть чрезвычайно малый риск воспаления сердечной мышцы или окружающих сердце тканей, но речь о разжижении ткани не идет. При вакцинации Moderna предупреждают о тех же побочных эффектах, что и у Pfizer.

У привитых вакциной AstraZeneca могут наблюдаться слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. Число этих побочных эффектов было очень небольшим. Британское агентство по медицине и здравоохранению зафиксировало у пациентов 209 случаев тромбоцитопении и тромбоэмболии после 22 миллионов первых и 6,8 миллиона вторых доз вакцины ChAdOx1. Авторы отмечают, что это в любом случае очень небольшие риски, сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа, и они намного ниже, чем риск серьезных осложнений или смерти после COVID-19. Редкость таких побочных эффектов подтверждает и ВОЗ. Речь о разжижении тканей не идет.

Доверие к официальных исследованиям основано на методологии проверки препаратов. При лицензировании вакцины проводится тщательная оценка и тестирование на безопасность и эффективность, за каждой партией вакцины осуществляется отдельный контроль, а после лицензирования ВОЗ продолжает мониторинг вакцины и расследует побочные действия, сказано в документах Всемирной организации здравоохранения.

Миф о разжижении тканей не пользуется популярностью, о нем почти нет упоминаний в СМИ. Также его не упоминают разоблачающие заблуждения о прививках организации. Также в мировых СМИ не замечена информация о резком росте случаев острого аппендицита, что должно было бы произойти не только в Греции.

В России сообщение о якобы разжижении тканей у детей от вакцин не заинтересовало СМИ. В соцсетях пост разошелся по сообществам антипрививочников и людей, отрицающих коронавирус.

В публикациях о заявлении Василики Сулеймановой говорится, что ее слова «показывают, почему Дания запретила вакцинацию детей в возрасте до 18 лет». На самом деле, Дания приостановила кампанию по вакцинации в апреле, так как в стране сложилась благоприятная ситуация. «Мы хорошо контролируем эпидемию, которая, кажется, ослабевает», — сказал глава департамента Управления здравоохранения Дании Болетт Себорг. Более 80% населения страны получили две дозы вакцины от коронавируса. Ранее, в октябре 2021 года датчане, действительно, временно приостанавливали вакцинацию молодых людей препаратом Moderna, при этом назначая им Pfizer, так как препарат был лучше изучен.