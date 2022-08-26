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Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС

Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о загоревшихся лесах в районе ЗАЭС

Фото: Telegram-канал vrogov

В районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) загорелись леса. Об этом в своем Telegram сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

К сообщению он приложил снимки со спутника, на которых виден дым рядом со станцией.

Также Рогов рассказал, что в результате провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в районе АЭС начался пожар, который вызвал короткое замыкание на линиях электропередач.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров понадеялся на скорое подавление всех точек обстрела Запорожской АЭС. Сенатор выразил уверенность в том, что российские военные «знают, что делают», и «обойдутся без советов».

25 августа сообщалось о срабатывании систем безопасности ЗАЭС после обесточивания в области. Глава городской администрации Александр Волга сообщил, что специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии. На Украине заявили, что станцию впервые полностью отключили от сети.

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Марина Совина
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