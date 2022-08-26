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В Совфеде понадеялись на скорое подавление всех точек обстрела Запорожской АЭС

Сенатор Джабаров заявил, что скоро все точки обстрела Запорожской АЭС будут подавлены
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров понадеялся на скорое подавление всех точек обстрела Запорожской АЭС. Об этом он написал в своем Telegram.

Сенатор выразил уверенность в том, что российские военные «знают, что делают», и «обойдутся без советов». «Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — отметил он.

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

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Марина Совина
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