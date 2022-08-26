В Совфеде понадеялись на скорое подавление всех точек обстрела Запорожской АЭС

Сенатор Джабаров заявил, что скоро все точки обстрела Запорожской АЭС будут подавлены

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров понадеялся на скорое подавление всех точек обстрела Запорожской АЭС. Об этом он написал в своем Telegram.

Сенатор выразил уверенность в том, что российские военные «знают, что делают», и «обойдутся без советов». «Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — отметил он.

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.