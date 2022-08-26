Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла

Жена конгрессмена Калифорнии МакКлинтока внезапно умерла после приема травяного препарата

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

Лори МакКлинток, жена конгрессмена Северной Калифорнии, США, Тома МакКлинтока, внезапно умерла после приема травяного препарата, который используется для похудения и лечения диабета. Об этом сообщает издание Kaiser Health News.

Согласно документам коронера, смерть женщины наступила из-за того, что она приняла внутрь пищевую добавки на основе листьев белой шелковицы, которая используется для лечения диабета, ожирения, артрита, гипертонии и понижения уровня холестерина в крови. Для терапии какого недуга принимала лекарство МакКлинток, неизвестно. Однако по не выясненным причинам оно вызвало у нее гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника, которое привело к сильному обезвоживанию, а затем к летальному исходу.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
14 августа 2022
Простой советский суперфуд. Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
Простой советский суперфуд.Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
24 августа 2022

Также в отчете сказано, что в организме МакКлинток был зафиксирован повышенный уровень креатинина, натрия и азота, указывающий на обезвоживание. Причина смерти в свидетельстве была изменена с «ожидающей рассмотрения» на «несчастный случай».

Как отмечают журналисты издания, белая шелковица считается совершенно безопасным для здоровья растением, и неясно, почему у жены конгрессмена она вызвала такую сильную реакцию.

Лори МакКлинток скончалась 15 декабря 2021 года. Ее тело обнаружил супруг, сенатор Том МакКлинток, в их общем доме в Элк-Гроув, Северная Калифорния (США). Отмечается, что за день до смерти женщина жаловалась на расстройство желудка, но в целом чувствовала себя хорошо.

Ранее сообщалось о смерти британо-канадского режиссера и мультипликатора Джеральда Поттертона. Он скончался в больнице Ковансвиля, Канада, причина смерти не называлась. Ему был 91 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове
Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком
Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде
Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла
Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили
Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео
Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro
В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании
Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.