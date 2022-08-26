Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла

Жена конгрессмена Калифорнии МакКлинтока внезапно умерла после приема травяного препарата

Лори МакКлинток, жена конгрессмена Северной Калифорнии, США, Тома МакКлинтока, внезапно умерла после приема травяного препарата, который используется для похудения и лечения диабета. Об этом сообщает издание Kaiser Health News.

Согласно документам коронера, смерть женщины наступила из-за того, что она приняла внутрь пищевую добавки на основе листьев белой шелковицы, которая используется для лечения диабета, ожирения, артрита, гипертонии и понижения уровня холестерина в крови. Для терапии какого недуга принимала лекарство МакКлинток, неизвестно. Однако по не выясненным причинам оно вызвало у нее гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника, которое привело к сильному обезвоживанию, а затем к летальному исходу.

Также в отчете сказано, что в организме МакКлинток был зафиксирован повышенный уровень креатинина, натрия и азота, указывающий на обезвоживание. Причина смерти в свидетельстве была изменена с «ожидающей рассмотрения» на «несчастный случай».

Как отмечают журналисты издания, белая шелковица считается совершенно безопасным для здоровья растением, и неясно, почему у жены конгрессмена она вызвала такую сильную реакцию.

Лори МакКлинток скончалась 15 декабря 2021 года. Ее тело обнаружил супруг, сенатор Том МакКлинток, в их общем доме в Элк-Гроув, Северная Калифорния (США). Отмечается, что за день до смерти женщина жаловалась на расстройство желудка, но в целом чувствовала себя хорошо.

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