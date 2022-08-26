Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Медведев заявил о возможности восстановить отношения России и Европы

Медведев: если политики Европы захотят восстановить отношения, Россия возражать не будет
СюжетНаселение России:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова откликнуться на предложение Европы восстановить отношения. Об этом он заявил в интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI.

«Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем — не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали», — подчеркнул Медведев.

Однако, по словам бывшего президента РФ, позиция Европы в этом вопросе неоднозначна. «Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана, — сказал политик. — Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство».

Также в интервью французскому журналисту Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации. Политик добавил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы власти Украины восемь лет «не преследовали собственное население в Донецке и в Луганске».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Уголовное дело завели после драки мигрантов со стрельбой в российском городе
Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи
Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам
Экс-офицер ЦРУ отреагировал на слова президента Польши об «освобождении Крыма»
Священника арестовали по делу о незаконном обороте оружия
Нурмагомедов отказался приглашать друга и бывшего чемпиона UFC в свой промоушен
Лжекоуч обворовывал москвичей под предлогом обучения заработку в интернете
США заявили о планах увеличить поставки СПГ в Европу
Медведев заявил о возможности восстановить отношения России и Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.