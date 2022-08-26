Медведев заявил о возможности восстановить отношения России и Европы

Медведев: если политики Европы захотят восстановить отношения, Россия возражать не будет

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова откликнуться на предложение Европы восстановить отношения. Об этом он заявил в интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI.

«Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем — не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали», — подчеркнул Медведев.

Однако, по словам бывшего президента РФ, позиция Европы в этом вопросе неоднозначна. «Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана, — сказал политик. — Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство».

Также в интервью французскому журналисту Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации. Политик добавил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы власти Украины восемь лет «не преследовали собственное население в Донецке и в Луганске».