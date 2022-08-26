Российский миллиардер начал искать способы смягчить санкции против его компаний

WSJ: Мордашов начал искать способы смягчить санкции против его компаний

Миллиардер Алексей Мордашов вместе с консультантами начал искать способы смягчить санкции против его компаний, один из вариантов — изменение структуры собственности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Он думает над тем, как высвободить свои активы и обеспечить владение некоторыми предприятиями в долгосрочной перспективе. Например, могут произойти изменения в структуре собственности «Северстали» и Nordgold.

Согласно этому плану, на время действия санкций миллиардер передаст 50 процентов своих долей в траст под доверительным управлением, 50 процентов — в фонд. При этом Мордашов не будет получать прибыли от бизнеса, но сможет вернуть контроль над активами, когда санкции снимут, пояснили источники.

В начале июня компания и сам Мордашов попали под санкции США, ранее аналогичные меры были применены к бизнесмену Евросоюзом. Из-за введенных ограничений «Северсталь» столкнулась с трудностями при экспорте продукции в страны Запада. С начала года Мордашов потерял 8,2 миллиарда долларов.