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Российский миллиардер начал искать способы смягчить санкции против его компаний

WSJ: Мордашов начал искать способы смягчить санкции против его компаний

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Миллиардер Алексей Мордашов вместе с консультантами начал искать способы смягчить санкции против его компаний, один из вариантов — изменение структуры собственности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Он думает над тем, как высвободить свои активы и обеспечить владение некоторыми предприятиями в долгосрочной перспективе. Например, могут произойти изменения в структуре собственности «Северстали» и Nordgold.

Согласно этому плану, на время действия санкций миллиардер передаст 50 процентов своих долей в траст под доверительным управлением, 50 процентов — в фонд. При этом Мордашов не будет получать прибыли от бизнеса, но сможет вернуть контроль над активами, когда санкции снимут, пояснили источники.

В начале июня компания и сам Мордашов попали под санкции США, ранее аналогичные меры были применены к бизнесмену Евросоюзом. Из-за введенных ограничений «Северсталь» столкнулась с трудностями при экспорте продукции в страны Запада. С начала года Мордашов потерял 8,2 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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