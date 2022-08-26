Названы города ближайшего Подмосковья с самыми дешевыми квартирами для аренды

Риелтор Барсуков: самое дешевое жилье в ближайшем Подмосковье можно арендовать в Балашихе

Самое дешевое жилье в ближайшем Подмосковье можно арендовать в Балашихе. Города Московской области с наиболее доступными съемными квартирами назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, пишет News.ru.

«Обычно всегда идет таким образом: восток — дешево, запад — дорого, юго-запад — еще дороже, и вот так по кругу идет. Если говорить, где самое дешевое, то на востоке: Железнодорожный, Балашиха», — заявил эксперт. По его словам, на размер арендных ставок влияет наличие коммуникаций, инфраструктура и экологическая обстановка.

Риелтор отметил, что в восточной части Подмосковья можно недорого снять как однокомнатную, так и двухкомнатную квартиру. По данным Барсукова, средняя стоимость одного квадратного метра съемного жилья в Балашихе — 109,7 тысячи рублей.

Ранее эксперты проекта «Заречный квартал» IKON development спрогнозировали, что жилье в ближайшем Подмосковье подорожает в два раза. Приток покупателей ускоряет подорожание подмосковного жилья, а благодаря низкой базе объекты в областных новостройках прибавляют в цене быстрее и значительнее, чем московские, пояснили специалисты.