Медведев спрогнозировал ход спецоперации при отказе Киева от НАТО

Медведев заявил, что отказа Украины от вступления в НАТО недостаточно для достижения мира

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена на французском канале LCI заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО уже не является гарантией мирного урегулирования конфликта и прекращения спецоперации.

По его словам, отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Помимо этого, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны.

«Вот, как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей», — указал политик.

В беседе с каналом Медведев также заявил, что жизненные интересы России уже находятся под угрозой. «До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с Соединенными Штатами Америки», — сказал он.