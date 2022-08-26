Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах

В Роскачестве рассказали, как защитить информацию в приложениях на смартфоне

В Роскачестве рассказали о способах защиты информации на смартфонах. Специалисты посоветовали россиянам ставить пароли на приложения с ценными личными данными и перечислили способы, как это сделать. О том, как обезопасить информацию на смартфоне, сообщается на сайте ведомства.

Часто пользователи ставят пароли для разблокировки смартфона и шифруют учетные записи, но можно запаролить не все устройство, а только определенное приложение, отметили эксперты. Однако не все приложения имеют такую функцию. В таких случаях специалисты рекомендовали использовать один из следующих способов.

Для устройств на ОС Android можно использовать в качестве защиты сторонние приложения для блокировки. По данным экспертов, в Play Store можно найти десятки приложений, которые могут создать пароль для других приложений. Для того чтобы воспользоваться таким приложением, необходимо разрешить ему доступ к установленным программам и выбрать те, которые нужно защитить паролем.

Еще одним способом защиты данных в приложениях названо использование функций оболочки смартфона. «Некоторые производители в своих оболочках имеют опцию "блокировка приложений", с помощью которой можно поставить пароли на нужные аппы», — отметили специалисты. По их мнению, это самый надежный способ, поскольку не предусматривает использование стороннего ПО.

При передаче своего смартфона на какое-то время другому пользователю для защиты данных рекомендуется создать дополнительную гостевую учетную запись. «Гость получит возможность устанавливать приложения под своей "учеткой", но не сможет просматривать ваши СМС или получать доступ к звонкам. (...) Если вы выбираете гостя, то запустится гостевая сессия, и гость будет пользоваться смартфоном со своими настройками», — указали специалисты.

Ранее аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал способы отличить настоящие банковские приложения от поддельных. Специалист объяснил, что скачивать мобильный банк необходимо только с официальных сайтов, использующих https-протокол, и посоветовал избегать перехода на порталы по ссылкам из электронной почты.