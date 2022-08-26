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В Совете Федерации ответили на слова Шольца об ограничении поставок оружия Киеву

Сенатор Джабаров: Шольц заявил об отказе в оружии Киеву из-за возможного ущерба для ФРГ

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об ограничении поставок оружия Киеву свидетельствуют о том, что в Берлине понимают, какой ущерб это может нанести самой Германии. Так ответил на соответствующего заявление главы немецкого правительства первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщают в пятницу, 26 августа, «Известия».

«В Германии не хватает газа для работы предприятий, и Шольц стал понимать, чем это грозит. Поэтому они ссылаются на нехватку оружия, что надо не оголять собственный арсенал», — сказал Джабаров.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

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Игорь Дмитров
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