Врач рассказал о вреде для здоровья обуви на плоской подошве

Ортопед Дмитрий Горковский пояснил, что из-за обуви на плоской подошве болят стопы

При длительном ношении обуви на плоской подошве болят пятки и средняя часть стопы, пояснил ортопед, травматолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский. В беседе с «Лентой.ру» врач подробно рассказал о вреде для здоровья неправильно подобранной обуви.

Стопа человека выдерживает длительную ходьбу или бег, но по земле или траве, а долгие прогулки по асфальту, тротуарной плитке и другим твердым поверхностям могут навредить стопе, рассказал врач. Поэтому, объяснил он, для того, чтобы минимизировать нагрузку на ноги, обувь нужно выбирать не только по внешнему виду, но и качественную, которая способна увеличить амортизацию при движении.

Обувь на плоской подошве не лучший выбор, по мнению Горковского, так при хождении в ней расположение стопы становится некорректным, и это приводит к повышенной нагрузке на подтаранный сустав и пяточную кость.

В идеале при ходьбе ударная нагрузка должна передаваться от области пятки к среднему отделу стопы. Именно он лучше контролируется мышцами и представляет собой своего рода натянутую пружину, которая дает амортизационный эффект. Дмитрий Горковский Ортопед

Неправильная обувь может стать причиной тяжести в стопах и более серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата, предупредил ортопед. Это в свою очередь может вести к плантарному фасцииту. Он проявляет себя в виде боли в области подошвы стопы, обычно ближе к пятке.

Нужно выбирать обувь, у которой задний отдел приподнят над носком на один-полтора сантиметра, посоветовал Горковский. Это может быть не каблук в привычном понимании, а просто идущая под углом подошва.

«Обувь должна подходить для вашей ноги с точки зрения распределения стопы в ней, обладать амортизирующими свойствами и подходить к поверхности, на которой вы будете ходить, — подвел итог ортопед. — В идеале вам стоит хотя бы раз посетить врача-подиатра для консультации об особенностях ваших стоп и предпочтительного типа обуви».

Ранее ортопеды из Великобритании назвали самую вредную популярную обувь. Они объяснили, что не следует долго носить балетки, поскольку эта обувь на плоской подошве не поддерживает стопу должным образом, а также не рекомендовали надевать обувь на босую ногу.