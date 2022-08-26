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Водитель попытался скрыться от cотрудников ГИБДД и обстрелял их из автомата

Под Тулой водитель на белом Mercedes обстрелял из автомата экипаж ДПС и устроил ДТП

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тульской области водитель на белом Mercedes-Benz обстрелял экипаж ДПС из автомата во время погони и устроил ДТП с другим автомобилем. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает портал myslo.ru.

Возле поворота на деревню Ямны на 185-м километре автодороги М-2 «Крым» пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД мужчина попытался проскочить перекресток на красный свет и врезался в Hyundai Starex. После этого машина нарушителя перевернулась и вылетела с дороги. В результате аварии пострадали три человека, двое из них находились в машине Hyundai.

Во время осмотра Mersedes--Benz сотрудники СКР и полицейские обнаружили там, предположительно, охолощенный автомат Калашникова, несколько рожков с холостыми патронами, поддельные автомобильные номера, служебное удостоверение и бронежилет.

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Елизавета Новикова
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