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Прах актеров «Звездного пути» отправят в космос

Прах актеров и создателя сериала «Звездный путь» отправят в космос
Нишель Николс

Нишель Николс. Кадр: телесериал «Звездный путь»

Прах актеров американского научно-фантастического сериала «Звездный путь» Нишель Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет отправят в открытый космос. Об этом сообщает Deadline.

Отправка останков покойных кинозвезд в космос станет частью специальной миссии Enteprise. Подобные полеты организует компания Celestis из Хьюстона. Первый этап космический миссии стартует с запуска ракеты Vulcan, который состоится не ранее декабря 2021 года.

В космос также отправят прах создателя сериала Джина Родденберри и специалиста по визуальным эффектам Дугласа Трамбалла. Точная дата запуска пока неизвестна.

«Звездный путь» — американская научно-фантастическая медиафраншиза, которая включает в себя несколько сериалов и фильмов. Первая серия шоу вышла на экраны 8 сентября 1966 года.

Ранее стало известно о том, что коллектив The Chainsmokers станет первой выступившей в космосе группой.

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Дениза Мацаева
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