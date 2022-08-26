Пассажир посулил таксисту более 85 тысяч рублей за проезд на красный свет

В Китае мужчина перевел таксисту 260 тысяч рублей за проезд на красный свет

Житель китайского города Пуян, провинция Хэнань, попросил таксиста проехать на красный свет и посулил за это более 85 тысяч рублей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Водитель по фамилии Чай отвез мужчину в возрасте около 30 лет в город Шицзячжуан, находящийся в 322 километрах от Пуяна. Вскоре пассажир вернулся, сразу же перевел на счет таксиста девять тысяч юаней (77,5 тысячи рублей) и потребовал поскорее увезти его. Как выяснится позднее, он был взволнован после ссоры с родственниками.

Когда они подъехали к первому перекрестку, где был включен красный сигнал светофора, мужчина попросил Чая не останавливаться, несмотря на запрещающий сигнал. Когда Чай попытался объяснить ему, что не готов нарушать правила дорожного движения, пассажир сказал, что будет платить ему по 10 тысяч юаней (более 85 тысяч рублей) за каждый проезд на красный свет.

В течение следующих трех минут Чай получил 30 тысяч юаней (260 тысяч рублей), но отказался проезжать на красный свет. Мужчина показал водителю свой счет более чем на 10 миллионов юаней (87,1 миллиона рублей). Позже Чай сообщил, что пассажир напугал его и он сообщил ему реквизиты своего счета из страха. Несмотря на испуг, он отказался выполнять требования пассажира и решил вызвать полицию. В этот момент пассажир разозлился и разбил счетчик и стеклянный экран, разделяющий водителя и пассажиров.

Проехав четыре километра, Чай остановился рядом с другим такси и попросил водителя о помощи. В этот момент пассажир выбежал из машины и продолжил свой путь пешком. Чай сообщил о произошедшем в полицию и заявил, что хочет вернуть полученные от мужчины 39 тысяч юаней (339,7 тысячи рублей), так как не считает, что он заработал эти деньги.

После полицейского расследования Чай узнал, что перед посадкой в такси мужчина поругался с семьей. Он попросил водителя нарушить правила дорожного движения, так как был зол и вышел из себя.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 28-летний мужчина в разгар ссоры с женой выпрыгнул из движущегося такси. Женщина тоже выскочила из такси и погналась за мужем, продолжая на него кричать.