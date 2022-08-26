Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок

Казнь чеченца-террориста Царнаева в США отложили на неопределенный срок

Казнь мужчины чеченского происхождения Джохара Царнаева, приговоренного в США к высшей мере наказания за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, откладывается на неопределенный срок. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Клифф Гарднер.

Защитник объяснил, что пока остается неясной перспектива рассмотрения апелляционной жалобы Царнаева. Прошение о замене смертной казни на другое наказание отправлено в апелляционный суд первого округа, и неизвестно, сколько времени понадобится инстанции, чтобы вынести решение. Привести же смертный приговор в исполнение можно лишь после решения апелляционного суда, добавил юрист.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала казнить Царнаева в 2020 году. Администрация Джо Байдена повторила этот запрос, хотя в президентской кампании демократ выступал против смертной казни.

Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни. Однако затем защита террориста подала апелляцию из-за возможного предубеждения со стороны присяжных, причиной которого назвали освещение теракта в СМИ.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.

