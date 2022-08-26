Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок

Казнь чеченца-террориста Царнаева в США отложили на неопределенный срок

Фото: ФБР / Reuters

Казнь мужчины чеченского происхождения Джохара Царнаева, приговоренного в США к высшей мере наказания за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, откладывается на неопределенный срок. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Клифф Гарднер.

Защитник объяснил, что пока остается неясной перспектива рассмотрения апелляционной жалобы Царнаева. Прошение о замене смертной казни на другое наказание отправлено в апелляционный суд первого округа, и неизвестно, сколько времени понадобится инстанции, чтобы вынести решение. Привести же смертный приговор в исполнение можно лишь после решения апелляционного суда, добавил юрист.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала казнить Царнаева в 2020 году. Администрация Джо Байдена повторила этот запрос, хотя в президентской кампании демократ выступал против смертной казни.

Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни. Однако затем защита террориста подала апелляцию из-за возможного предубеждения со стороны присяжных, причиной которого назвали освещение теракта в СМИ.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иностранные наемники пожаловались на злоупотребления со стороны командиров ВСУ
Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок
Названы скрытые опасности большой груди
Американский суд потребовал объяснений обыска в имении Трампа
В Совфеде предрекли судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников
Девушку обругали в сети за откровенный купальник в аквапарке
Раскрыт состав делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче турбин в Германию
Певица поделилась страшными воспоминаниями об одном из районов Москвы в 90-е
В России понадеялись на разум Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.