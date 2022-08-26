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Турецкий самолет-разведчик заметили недалеко от Крыма

Radarbox зафиксировал Boeing 737 AEW&C ВВС Турции недалеко от Крыма

Фото: Anton Tsyupka / Aviationphotos.net

Турецкий авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (ДРЛОиУ) заметили в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала фиксирования авиаперелетов Radarbox.

Согласно сведениям сервиса, в четверг, 25 августа, Boeing 737 AEW&C ВВС Турции в течение нескольких часов кружил недалеко от Крымского полуострова — над побережьем Румынии — и, вероятно, выполнял разведывательную работу.

Известно, что самолет оснащен радиолокационной станцией «Меса», которая имеет три режима работы: сканирования воздушного пространства, сканирования надводного пространства и кадровой съемки для детального просмотра заданной зоны.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе северных российских территорий и ранее. 25 августа сообщалось, что в акватории Черного моря был замечен британский стратегический разведывательный самолет. Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста.

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Варвара Кошечкина
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