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В Латвии рабочие отказались сносить советский памятник

В Балвском крае Латвии рабочие отказались сносить памятник партизанам Красной армии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Балвском крае Латвии рабочие отказались сносить памятник партизанам Красной армии, который власти собрались перенести в Музей оккупации республики. Об этом сообщил председатель местной краевой думы Сергей Максимов, передает портал LSM.

По его словам, власти оценили снос памятника в 15 тысяч евро, однако рабочие из других регионов Латвии запросили за работу сумму в четыре раза больше, а местные отказались заниматься демонтажем советского монумента.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», — предположил Максимов.

25 августа сообщалось, что в Риге начали сносить 79-метровый обелиск в Парке Победы — последнюю часть монумента советским воинам-освободителям.

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Алевтина Запольская
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