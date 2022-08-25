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В Риге начали сносить последнюю часть монумента освободителям

В Риге начали сносить 79-метровый обелиск на монументе советским воинам-освободителям

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Риге днем 25 августа начали сносить 79-метровый обелиск в Парке Победы — последнюю часть монумента советским воинам-освободителям. Об этом сообщает портал LSM.

Отмечается, что демонтаж обелиска может занять несколько часов. Вблизи памятника перекрыто движение, в том числе для пешеходов и общественного транспорта.

По словам латвийской полиции, обстановка у памятника спокойная. Мэр Риги Мартиньш Стакис призвал жителей не подходить к памятнику, а наблюдать за сносом с безопасного расстояния или в прямом эфире в интернете.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. Накануне, 24 августа, было опубликовано видео, как скульптура «Мать-Родина» раскололась при сносе памятника. Тяжелая техника столкнула ее с постамента, из-за чего памятник упал и разбился.

В июле в Латвии опубликовали список из 69 советских памятников, подлежащих сносу.

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Антон Похиляк
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