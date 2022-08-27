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В США прокомментировали заявление Лукашенко о Су-24 с ядерным оружием

The Drive: под ядерное оружие переоборудованы белорусские Су-30СМ, а не Су-24

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вероятнее всего под носитель ядерного оружия переоборудован белорусский истребитель Су-30СМ, а не тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переоборудовании Су-24 под ядерное оружие.

В публикации отмечается, что в настоящее время Белоруссия эксплуатирует боевые самолеты Су-25 и Су-30СМ, тогда как Су-24 снят с эксплуатации в 2012 году и сейчас находится на хранении. Издание напоминает, что этот тактический фронтовой бомбардировщик изначально предназначался для переноски ядерного оружия, поэтому необходимости в каком-либо его дооборудовании не было.

Согласно The Drive, в России на Су-30СМ отрабатывалось нанесение ядерных ударов. «С учетом этого, если верить словам Лукашенко, то наиболее вероятным кандидатом на переоснащение под ядерное оружие является Су-30СМ», — говорится в публикации.

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В том же месяце Россия в Калининградской области в рамках практических учений подняла в воздух более десять самолетов Су-24М и Су-27 морской авиации.

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Иван Потапов
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